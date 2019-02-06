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İşte Adalet

İşte Adalet
Amasya Adliyesi çalışanları, üç ay önce soğuk kış gününde binaya sığınan ye sahip çıktı. Adalet ismi verilen kedi, alıştığı binada serbestçe dolaşmaya hatta koltuklarda uyumaya başladı. Barosu avukatlarından Erdem Celalettin Türem, "Deri koltuklarda uyumayı çok seviyor" dedi.

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