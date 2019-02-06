Amasya Adliyesi çalışanları, üç ay önce soğuk kış gününde binaya sığınan kediye sahip çıktı. Adalet ismi verilen kedi, alıştığı binada serbestçe dolaşmaya hatta koltuklarda uyumaya başladı. Amasya Barosu avukatlarından Erdem Celalettin Türem, "Deri koltuklarda uyumayı çok seviyor" dedi.
- Yaşam
- 06.02.2019
- Gazete
İşte Adalet
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