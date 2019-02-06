Çok 'Gisele'!

BREZİLYALI model Gisele Bündchen, güzelliği ile büyüledi. 38 yaşındaki mankenin güzel ve formda kalma sırrı çok merak edildi. Yediklerinin tamamen organik olmasına dikkat ettiğini belirten Gisele, kırmızı et yerine balık tükettiğini söyledi. Tahıllı ekmek, kahverengi pirinç, kinoa, darı ve fasulye yiyen güzel model, doğal zeytinyağı tükettiğini, yemeklerde ise Hindistan cevizi yağı kullandığını belirtti.