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  • 06.02.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 20:42

CANLI | Sen izle

ATV'nin sevilen dizisi Sen 39. bölümüyle ekranlara geliyor. Sevenlerinin birçok sürprizle karşılaşacağı 'in ünü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

"Zamansız bir sevdanın zamana yenildiği nerede görülmüş!"

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.

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