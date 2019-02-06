Bursa'da Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu dönerci ustası eşi Ali Canıtez'in (51) kendisini takip ettiğini bilmiyordu. Kargosunu almak üzereyken, gözü dönmüş adam talihsiz kadının başına ve karnına 4 el ateş etti.
KATİL KAÇTI
Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil koca ise minibüse binerek sırra kadem bastı. Polis, her yerde caniyi arıyor.
- Yaşam
- 06.02.2019
- Gazete
Bursa'da kan donduran olay! Gözü dönmüş koca boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü
Bursa'da Aynur Canıtez (46), kendisine gelen paketi almak için kargo firmasına gitti. Boşanma aşamasında olduğu dönerci ustası eşi Ali Canıtez'in (51) kendisini takip ettiğini bilmiyordu. Kargosunu almak üzereyken, gözü dönmüş adam talihsiz kadının başına ve karnına 4 el ateş etti.
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