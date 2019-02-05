Sıla özlemi!

Kendisinden 23 yaş küçük kızı, evlenmek içinde kaçıran şüpheli yakayı ele verdi. Olay 28 Ocak'ta Antalya'da meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö. (14), sabah ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den (37) 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Kadın, soluğu karakolda aldı. Harekete geçen emniyet güçleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, küçük kız da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.
Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., "Ben 1 haftada kaç kez öldüm? Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.
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