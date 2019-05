Mobbing’i ispatlamak lazım

8 yıldır çalıştığım işyerinde şefim, istifa etmem için bana kötü davranıyor, en sorunlu işleri sürekli bana veriyor, saatlerce çalışıp muhteşem raporlar hazırlasam da hiçbir zaman yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor. Görevim olmamasına rağmen ayak işlerinde beni kullanıyor, toplantılarda beni görmezden geliyor ve fikirlerimi önemsemiyor. Psikolojim iyice bozuldu, istifa edip haklarımı da yakmak istemiyorum.Mobbing nedeniyle iş akdimi nasıl feshedebilirim?İşçinin mobbing nedeniyle iş akdinin feshederek, mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle fesih imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Okurumuzun anlattığı olayda ise şefinin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir.Ancak, işçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya, çalışmalı özellikle yaşanılan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.Mobbinge uğrayan işçi,İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilir,Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,Tazminat isteyebilir,,Mobbing'e uğrayan işçi, yöneticiyi dava edebilir tazminat isteyebilirKoşulları söz konusu ise işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır.Bu davanın Mobbing şikayeti ile dava edilmek istenen işverenin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde veyahut işyerinin bağlı olduğu iş mahkemesinde açılması gerekmektedir.Boşanma protokolü, tarafların boşanma ve boşanmanın Fer'i niteliğindeki tüm huşularda anlaştığını gösterir yazılı bir anlaşma metnidir. Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır.Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hâkim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir, veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolünde Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. Fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.