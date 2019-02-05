Kızım melek gibiydi

KAHRAMANMARAŞ'ta bir yıllık evli Aynur Kalay (25) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kalay'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, eşi Tuna Kalay'a organlarının bağışlanmasını teklif etti. Aile kabul etti. Aynur Kalay'ın böreklerinden biri ve karaciğeri Adana'da 2 ayrı hastaya diğer böbreği ise Elbistanlı bir hastaya nakledildi. Genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Cebrail Kaya, TAKVİM'e konuştu: "Melek gibiydi kızım. Başkalarına umut olsun diye organlarını bağışladık. 3 kişi hayat bulacağı için acımızı kalbimize gömdük." Anne Aysel Kaya ise, "Aynur'um bir başkaydı. Herkese yardım edebilmek için çabalardı" dedi.





Aynur Kalay, hayata dolu bir kadındı. Organlarıyla 3 kişi yaşama tutundu.