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Kızım melek gibiydi

Sobadan zehirlenen , 3 kişiye hayat verdi. Kızlarını kaybeden aile “Acımızı kalbimize gömdük. O, insanlara yardım etmeyi seven bir melekti” dedi...

Kızım melek gibiydi

KAHRAMANMARAŞ'ta bir yıllık evli Aynur Kalay (25) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan genç kadın hastaneye kaldırıldı. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan Kalay'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, eşi Tuna Kalay'a organlarının bağışlanmasını teklif etti. Aile kabul etti. 'ın böreklerinden biri ve karaciğeri 'da 2 ayrı hastaya diğer böbreği ise Elbistanlı bir hastaya nakledildi. Genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Cebrail Kaya, TAKVİM'e konuştu: "Melek gibiydi kızım. Başkalarına umut olsun diye organlarını bağışladık. 3 kişi hayat bulacağı için acımızı kalbimize gömdük." Anne Aysel Kaya ise, "Aynur'um bir başkaydı. Herkese yardım edebilmek için çabalardı" dedi.

Aynur Kalay, hayata dolu bir kadındı. Organlarıyla 3 kişi yaşama tutundu.

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