Foto-ceza!

Baldıza istismara, 28 yıl hapis cezası verildi. Olay Bursa'da meydana geldi. Bankacı M.A. (33), 13 yaşındaki baldızı B.K.'ye ait çıplak fotoğrafları işyeri bilgisayarında unuttu. Müfettişler, fotoğrafları fark etti. Hakkında "çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılan M.A. tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. M.A. suçlamaları kabul etmedi. Sanığa, 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kaynanası A.K., "Verilen karar yüreğimize su serpti, sıra torunumu o adamın soyadından kurtarmak. Anneler, mağdur kızlarımızı kaybetmeyelim, onları kazanalım" dedi.
- Yaşam
- 05.02.2019
- Gazete
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