Dereden acı çıktı gencin içinde bulunduğu otomobil, dereye uçtu. 3 gencin cesedi bulundu. Barış Kurt’a ise ulaşılamadı

Çanakkale'de cumartesi günü bir otomobil dereye uçtu. Aracın içinde bulunan Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16), Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt (15), suda kayboldu. Dün akşam saatlerinde aracın yerini tespit eden kurtarma ekipleri harekete geçti. Otomobil, halatlara bağlanarak kıyıya çekildi. Aracın içinden 3 gencin cesedi çıktı. Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ferhat Çil, Batuhan Kızıl ve Mehmet Yalçın'a ait olduğu tespit edildi. Cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kayıp olan Barış Kurt için arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte başlanacağı açıklandı.