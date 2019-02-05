Damat katliamı

Ertan Daşdelen ile eşinin akrabaları arasında miras anlaşmazlığı çıktı. Damat, 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ile aynı mahallenin başka sokağında oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan Daşdelen, daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığıve ardından oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı.İki mahalledeki üç noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin eşi Sultan Daşdelen ile baldızıAğır yaralı kız kardeşler ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan Ertan Daşdelen'i yakalamak ve yanındaki oğlu E.D.'yi kurtarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlı bir süre sonra karakolun önüne giderek intihar etmek istedi. Güçlükle ikna edildi.Daşdelen, saat 16.15 sıralarında otomobiliyle Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tabancasını çekerek başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak saldırganı ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edildi ve gözaltına alındı.