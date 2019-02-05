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90’lık

90’lık muhtar
'nin Sarayköy ilçesinde 7 dönemdir Bala Mahallesi'nin lığını yapan Salih Büyüktarakçı (90), 31 Mart yerel lerinde yeniden oldu. 35 yıldır mahallesine hizmet eden Büyüktarakçı, kendini genç hissettiğini belirterek, seçimlerde iddialı olduğunu söyledi. Büyüktarakçı, günde yaklaşık 10 saat çalıştığı muhtarlık binasının camına, "Muhtarlığa devam edeceğim" yazılı bir not yapıştırıp, bir dönem daha görevine devam etmek için destek istedi.

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