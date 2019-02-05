90’lık muhtar

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 7 dönemdir Bala Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Salih Büyüktarakçı (90), 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. 35 yıldır mahallesine hizmet eden Büyüktarakçı, kendini genç hissettiğini belirterek, seçimlerde iddialı olduğunu söyledi. Büyüktarakçı, günde yaklaşık 10 saat çalıştığı muhtarlık binasının camına, "Muhtarlığa devam edeceğim" yazılı bir not yapıştırıp, bir dönem daha görevine devam etmek için destek istedi.
- Yaşam
- 05.02.2019
- Gazete
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