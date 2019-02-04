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Uyarı atesi!

’da cani baba, kızını uykusunda katletti. , “Alkol içip erkeklerle geziyordu. Uyardım, dinlemedi” dedi...

Uyarı atesi!
Kızını uykusunda öldüren baba cezaevine gönderildi. Savunması 'pes' dedirtti. Olay 1 Şubat'ta 'da meydana geldi. Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sorgusu tamamlanan Tatar ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, kızının erkeklerle gezdiğini ve alkol aldığını, uyarılarını dinlemediği için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.



'ın babasına Facebook'ta yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Genç kızın paylaşımı şu şekilde; "Hayatta en güzel ikililerden biridir babakız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı."



, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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