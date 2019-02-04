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'TL'ferik

'TL'ferik
'da her gün binlerce yerli ve yabancı in 'a çıkmak için kullandığı teleferikte indirim yapıldı. Bilet fiyatları yerli turistler için gidiş dönüş 75 liradan 38 liraya düşünce izdiham yaşandı. Özellikle farklı illerden gelen vatandaşlar, güzel havada Uludağ'a çıkmak için saatlerce sırada kaldı. Uzun kuyrukların oluştuğu teleferikte kuyruğun ucu sokağa kadar taştı.

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