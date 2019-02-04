Bugünkü
Takvim

Mor lahanayla yaşlanma

Mor lahanayla yaşlanma
Yıllara meydan okuyan bir gençliğin sırrı, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. İçerdikleri bileşenler ile bazı besinler, adeta zamanı durduruyor. Yaşlılığa bağlı hastalıkları önlüyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:

Balık: Kronik hastalıklardan korur. Kilo kontrolü sağlar. Ciltte kırışıklığı engeller.
Lahana: Karnabahar, brokoli, lahanası, lahana ve mor lahana; kolon, akciğer ve pankreas kanserinden korur. Kollarda ve yüzde sarkmayı engeller.
Kırmızı meyveler: Böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler antioksidan içeriği ile yaşlanmayı geciktirir.
Zeytinyağı: Kalp sağlığını korur. Anti aging etkisi ile yaşlanmayı engeller.
Kakao: Yaşlanmayı geciktirir. Kalp hastalıklarından korur.
Turuncu sebzeler: Havuç, bal kabağı ve tatlı patates gibi sebzeler, turuncu rengi ile kalp ve kemik sağlığını korur.
Avokado: İçerdiği faydalı yağlar işe yaşlanmayı geciktirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMor lahanayla yaşlanma
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri