Mor lahanayla yaşlanma

Yıllara meydan okuyan bir gençliğin sırrı, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. İçerdikleri bileşenler ile bazı besinler, adeta zamanı durduruyor. Yaşlılığa bağlı hastalıkları önlüyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:
Balık: Kronik hastalıklardan korur. Kilo kontrolü sağlar. Ciltte kırışıklığı engeller.
Lahana: Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, lahana ve mor lahana; kolon, akciğer ve pankreas kanserinden korur. Kollarda ve yüzde sarkmayı engeller.
Kırmızı meyveler: Böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler antioksidan içeriği ile yaşlanmayı geciktirir.
Zeytinyağı: Kalp sağlığını korur. Anti aging etkisi ile yaşlanmayı engeller.
Kakao: Yaşlanmayı geciktirir. Kalp hastalıklarından korur.
Turuncu sebzeler: Havuç, bal kabağı ve tatlı patates gibi sebzeler, turuncu rengi ile kalp ve kemik sağlığını korur.
Avokado: İçerdiği faydalı yağlar işe yaşlanmayı geciktirir.
Balık: Kronik hastalıklardan korur. Kilo kontrolü sağlar. Ciltte kırışıklığı engeller.
Lahana: Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, lahana ve mor lahana; kolon, akciğer ve pankreas kanserinden korur. Kollarda ve yüzde sarkmayı engeller.
Kırmızı meyveler: Böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı meyveler antioksidan içeriği ile yaşlanmayı geciktirir.
Zeytinyağı: Kalp sağlığını korur. Anti aging etkisi ile yaşlanmayı engeller.
Kakao: Yaşlanmayı geciktirir. Kalp hastalıklarından korur.
Turuncu sebzeler: Havuç, bal kabağı ve tatlı patates gibi sebzeler, turuncu rengi ile kalp ve kemik sağlığını korur.
Avokado: İçerdiği faydalı yağlar işe yaşlanmayı geciktirir.
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