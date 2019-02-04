Kanserden korunma yolları nelerdir? 4 Şubat Dünya Kanser Günü

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde vatandaşlar kanser gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor ve yapılabileceklere odaklanıyor. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği kanserden korunmak için neler yapılmalıdır?
Kanserde erken tanının hayat kurtardığı unutulmamalı ve mutlaka rutin kontrollere gidilmelidir. Kendinizde fark ettiğiniz bir değişiklik varsa önemsemeli ve muayene olunmalıdır. Ayrıca kanser tedavisi gören hastalara maddi ve manevi büyük destek olunması gerektiği unutulmamalıdır.
KANSERDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER
Tütün ve mamullerinden uzak durun
Sigara içenler artık çok geç dememeli ve bırakmalıdır. Zararlı maddelerden mümkün olduğunca çabuk kurtulmak sağlığınız için oldukça önem taşır.
Alkol kullanımını kesin
Alkolü sıklıkla tüketenler bırakmalıdır. Eğer mümkünse hiç kullanılmaması gereken alkol vücudunuza, cildinize ve organlarınıza büyük zararlar verir.
Hareket edin
Egzersizi hayatınızın içerisine dahil etmelisiniz. Zamanım yok diyerek bahanelere sığınmak yerine küçük de olsa hareket etmelisiniz. Günde 30-40 dakika yürüyüşün bile sağlığınız üzerinde büyük etkisi vardır.
Sağlıklı beslenin
Kilo vermek amaçlı sadece belli zamanlarda sağlıklı besin tüketmek doğru bir davranış değildir. Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirmeniz gerekir. İşlenmiş tüm gıdalardan uzak durulması son derece önemlidir.
Kilonuzu koruyun
Yediklerinize dikkat ederek kilo almamaya çalışın. Özellikle şekerli, karbonhidratı yüksek besinler tüketmeyin. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişmiş yemekleri tercih edin.
Stresle baş etmeyi öğrenin
Her insanın kendine göre zorlandığı ya da üzüldüğü noktalar vardır. Herkesin hayatının bir parçası olan stresi iyi yönetmek gerekir. Stresin kurbanı olmak yerine onunla savaşabilmeyi öğrenmelisiniz.
Bol su tüketin
Yaşamsal fonksiyonlar için suyun önemi oldukça büyüktür. Günde en az 2,2-25 litre su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Diğer sıvı besinler suyun yerine geçmez. Bu noktada çay, kahve tüketimi azaltılmalı, asitli içeceklerden ise uzak durulmalıdır.
Kanserde erken tanının hayat kurtardığı unutulmamalı ve mutlaka rutin kontrollere gidilmelidir. Kendinizde fark ettiğiniz bir değişiklik varsa önemsemeli ve muayene olunmalıdır. Ayrıca kanser tedavisi gören hastalara maddi ve manevi büyük destek olunması gerektiği unutulmamalıdır.
KANSERDEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER
Tütün ve mamullerinden uzak durun
Sigara içenler artık çok geç dememeli ve bırakmalıdır. Zararlı maddelerden mümkün olduğunca çabuk kurtulmak sağlığınız için oldukça önem taşır.
Alkol kullanımını kesin
Alkolü sıklıkla tüketenler bırakmalıdır. Eğer mümkünse hiç kullanılmaması gereken alkol vücudunuza, cildinize ve organlarınıza büyük zararlar verir.
Hareket edin
Egzersizi hayatınızın içerisine dahil etmelisiniz. Zamanım yok diyerek bahanelere sığınmak yerine küçük de olsa hareket etmelisiniz. Günde 30-40 dakika yürüyüşün bile sağlığınız üzerinde büyük etkisi vardır.
Sağlıklı beslenin
Kilo vermek amaçlı sadece belli zamanlarda sağlıklı besin tüketmek doğru bir davranış değildir. Sağlıklı beslenmeyi hayat tarzınız haline getirmeniz gerekir. İşlenmiş tüm gıdalardan uzak durulması son derece önemlidir.
Kilonuzu koruyun
Yediklerinize dikkat ederek kilo almamaya çalışın. Özellikle şekerli, karbonhidratı yüksek besinler tüketmeyin. Kızartma yerine buharda ya da fırında pişmiş yemekleri tercih edin.
Stresle baş etmeyi öğrenin
Her insanın kendine göre zorlandığı ya da üzüldüğü noktalar vardır. Herkesin hayatının bir parçası olan stresi iyi yönetmek gerekir. Stresin kurbanı olmak yerine onunla savaşabilmeyi öğrenmelisiniz.
Bol su tüketin
Yaşamsal fonksiyonlar için suyun önemi oldukça büyüktür. Günde en az 2,2-25 litre su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Diğer sıvı besinler suyun yerine geçmez. Bu noktada çay, kahve tüketimi azaltılmalı, asitli içeceklerden ise uzak durulmalıdır.
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