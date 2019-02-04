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Devlet baba

Devlet baba
Nİğde'de yaşayan Osman B., yeğeni Burcu B.'ye kendisinin baktığını ve 23 Ocak'ta evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Burcu B., 11 gün sonra, birlikte gittiği B.K. ile avukat eşliğinde karakola başvurdu. Burcu B., herhangi bir zorlama olmaksızın, kendi iradesiyle B.K. ile gittiğini söyledi. Burcu B.'nin, devlet korumasında kalmak istediğini söylediği öğrenildi. Burcu B., isteği üzerine devlet korumasına alınarak, 'ne yerleştirildi.

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