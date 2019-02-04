Victoria's Secret mankenlerinden Adriana Lima, pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki süper model, düzenli olarak cildine badem yağıyla masaj yaptığını anlattı. Güçlü ve parlak saçları için uyguladığı maskeyi paylaştı: Avokadoları ezerek saç bakım maskesi yapıyorum. Banyodan sonra güneşe çıkıp saçlarımı bu şekilde kurutuyorum.
- Yaşam
- 04.02.2019
- Gazete
Bademle güzelleşiyor
- Bunu kimse bilmiyordu! Meğer Osmanlı zamanında...
- Yozgat sahur, iftar saati kaçta?
- Mars'tan gelen fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.