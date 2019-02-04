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Bademle güzelleşiyor

Bademle güzelleşiyor
Victoria's Secret mankenlerinden Adriana Lima, pürüzsüz cildinin sırrını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki süper model, düzenli olarak cildine badem yağıyla masaj yaptığını anlattı. Güçlü ve parlak saçları için uyguladığı maskeyi paylaştı: Avokadoları ezerek saç bakım maskesi yapıyorum. Banyodan sonra güneşe çıkıp saçlarımı bu şekilde kurutuyorum.

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