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Annesiyle tartıştı evden kaçtı

Annesiyle tartıştı evden kaçtı
Bursa'nın İznik İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Fatma K, üç gün önce annesi Gülcan Ulutaş ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan genç kız, eşyalarını topladı. Evden kaçtı. Bu olaydan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızının hayatından endişe eden anne ise polisin kapısını çaldı. Ekipler K'nin bulunması için çalışma başlattı...

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