Annesiyle tartıştı evden kaçtı

Bursa'nın İznik İlçesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Fatma K, üç gün önce annesi Gülcan Ulutaş ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan genç kız, eşyalarını topladı. Evden kaçtı. Bu olaydan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızının hayatından endişe eden anne ise polisin kapısını çaldı. Ekipler Fatma K'nin bulunması için çalışma başlattı...
- Yaşam
- 04.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.