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biber

Afrodizyak biber
Yemeklere lezzet katan acı biber, sağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Eski tarihlerde 'Mucizevi bitki' dediği , sindirim sistemini hızlandırıyor. Hazımsızlığı engelliyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Vücut ısısını artırarak dolaşımı hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel performansı artırıyor. Gripten koruyan biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...


Zayıflamaya yardımcı olur.

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Mide ülserini engeller.

Kalp krizi geçirme riskini azaltır.

Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.

Kandolaşımını hızlandırır.

Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Şişkinliği giderir.

Romatizma ağrılarını azaltır.

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