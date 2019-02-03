Türkiye, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tek yürek oldu... İzmir'de yaşayan küçük kızın iyileşmesi için ilik nakli gerekli. Hem de Mart ayının ilk günlerinde bu nakilin gerçekleşmesi gerekiyor. Önce kader mahkumları harekete geçti. "Öykü'nün iyileşmesi için donör olmak istiyoruz" diyerek gazetemize Türkiye'nin her yerindeki cezaevlerinden mektup yağdı.
(ALMANYA)
Öykü'nün kurtulması için herkes elinden geleni yapıyorken, Adalet Bakanlığı da gerekli çalışmanın başladığını müjdeledi. Anne Eylem Yazıcı da Öykü için yapılan bağışların birçok hayat kurtardığını belirterek, "Bağışlardan biri, 1,5 aylık bir bebeğe uydu. İzmir'de birisi bu sayede lösemi olduğunu öğrendi. Herkes bağış yapsın. Öykü için sıraya girenlere minnettarız" dedi. Ardından Almanya'daki gurbetçilerimiz kan örneği vermeye başladı. Türkiye'nin 81 ilinden sonra Almanya da Öykü için bir aradaydı. Şimdi illerimizin küçük ilçelerinde de Öykü'yü kurtarmak için herkes kan bankalarına koşuyor.
(BİLECİK)
Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken Öykü için 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri kök hücre bağışında bulundu.
(BALIKESİR)
(ALMANYA)
Öykü'nün kurtulması için herkes elinden geleni yapıyorken, Adalet Bakanlığı da gerekli çalışmanın başladığını müjdeledi. Anne Eylem Yazıcı da Öykü için yapılan bağışların birçok hayat kurtardığını belirterek, "Bağışlardan biri, 1,5 aylık bir bebeğe uydu. İzmir'de birisi bu sayede lösemi olduğunu öğrendi. Herkes bağış yapsın. Öykü için sıraya girenlere minnettarız" dedi. Ardından Almanya'daki gurbetçilerimiz kan örneği vermeye başladı. Türkiye'nin 81 ilinden sonra Almanya da Öykü için bir aradaydı. Şimdi illerimizin küçük ilçelerinde de Öykü'yü kurtarmak için herkes kan bankalarına koşuyor.
(BİLECİK)
Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken Öykü için 10Riders Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri kök hücre bağışında bulundu.
(BALIKESİR)
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