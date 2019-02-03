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lösemi hastası Öykü için iyilikte yarışıyor!

Lösemi hastası Öykü’nün yaşaması ne bağlı. Gazetemize mektup yağdıran kader mahkumları ve vatandaşlar ilik sırasına girdi. 3.5 yaşındaki Öykü’yü kurtarmak için, başta olmak üzere gurbetçilerimiz de kan örneği vermek için birbirleriyle yarıştı...

İy'ilik' yarışı
Türkiye, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tek yürek oldu... İzmir'de yaşayan küçük kızın iyileşmesi için gerekli. Hem de Mart ayının ilk günlerinde bu nakilin gerçekleşmesi gerekiyor. Önce kader mahkumları harekete geçti. "Öykü'nün iyileşmesi için donör olmak istiyoruz" diyerek gazetemize 'nin her yerindeki cezaevlerinden mektup yağdı.



(ALMANYA)

Öykü'nün kurtulması için herkes elinden geleni yapıyorken, da gerekli çalışmanın başladığını müjdeledi. Anne Eylem Yazıcı da Öykü için yapılan bağışların birçok hayat kurtardığını belirterek, "Bağışlardan biri, 1,5 aylık bir bebeğe uydu. İzmir'de birisi bu sayede lösemi olduğunu öğrendi. Herkes bağış yapsın. Öykü için sıraya girenlere minnettarız" dedi. Ardından 'daki gurbetçilerimiz kan örneği vermeye başladı. Türkiye'nin 81 ilinden sonra Almanya da Öykü için bir aradaydı. Şimdi illerimizin küçük ilçelerinde de Öykü'yü kurtarmak için herkes kan bankalarına koşuyor.



(BİLECİK)

Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konduktan sonra iyileşme umudu için ilik nakli gereken Öykü için 10Riders Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri kök hücre bağışında bulundu.



(BALIKESİR)

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