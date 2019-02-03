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Paramparça!

Paramparça!
Gaziantep İslahiye'de İbrahim Kısacık (26) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hikmet Tutum'un (42) kullandığı cip çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Sürücü Kısacık olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Kadriye (44) ve Murat Kısacık (19) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Murat Kısacık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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