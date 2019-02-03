Narla ışıldasın saçlar

Herkesin sık yaşadığı sorunların başında gelen saç dökülmesini önlemenin yolu, dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendiren o besinleri şöyle sıralıyor:
Yumurta: Saçları güçlendirir. Dökülmeyi engeller.
Kabak çekirdeği: Saçların güçlü uzamasına katkıda bulunur.
Zeytinyağı: Saç tellerini güçlendirerek dökülmeyi engeller.
Nar: Saç sağlığını iyileştirir. Dökülmeyi engeller.
Kırmızıbiber: Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.
Hindistan cevizi: Saçları besler. Saç derisini güçlendirir.
Yumurta: Saçları güçlendirir. Dökülmeyi engeller.
Kabak çekirdeği: Saçların güçlü uzamasına katkıda bulunur.
Zeytinyağı: Saç tellerini güçlendirerek dökülmeyi engeller.
Nar: Saç sağlığını iyileştirir. Dökülmeyi engeller.
Kırmızıbiber: Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.
Hindistan cevizi: Saçları besler. Saç derisini güçlendirir.
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