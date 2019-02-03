Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A vitamini açısından zengin olan nane, aşk kokuyor. Vitamin deposu bu sebze, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine de etki ederek, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Nanenin faydaları şöyle sıralanıyor:
- Yaşam
- 03.02.2019
- Gazete
Nane cinsel gücü arttırıyor
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