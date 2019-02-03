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Merve’nin çığlığı!

Merve’nin çığlığı!
Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kaçırılıp, günlerce tecavüze uğradığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden 32 yaşındaki bir kız çocuğu annesi edebiyat öğretmeni Merve Tula, 'Öldürülmekten korkuyorum. Yakın koruma istiyorum' diyerek, yaşadıklarına isyan etti. Sığınma evinden arkadaşlarıyla tuttuğu bir evde saklanarak yaşamını sürdürmeye çalışan talihsiz kadın yetkililerden yardım istedi.

GÜL KİREKLO

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