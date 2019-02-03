Gıda ve kullanım maddelerindeki stokçuluk ilaca da sıçradı! Oyunun detayına Takvim ulaştı

Soğan patates ve çeşitli bakliyatları depolayarak vatandaşa yük getiren stokçular bu kez ilaçta ortaya çıktı. Üreticiden, depo hatta eczacılara kadar birçok kesimin hayati derecede önemli birçok ilacı depolara kaldırdığı, reçeteli hastaların almak istediklerinde de ilaç 'yok' dedikleri tespit edilen depocuların oyunun detayına TAKVİM ulaştı. Yasa dışı olarak farklı kategorilerde onlarca ilacı depolara kaldıran stokçular bu kez vatandaşın sağlığını stokladı.