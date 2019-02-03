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Fotodehşet

’da bıçaklı soyguncu, bankacı kadını rehin aldı. O anların fotoğrafları ortaya çıktı...

Fotodehşet
SOYGUNCUNUN rehin aldığı bankacının boynuna bıçak dayadığı anlar ortaya çıktı. Olay 28 Ocak'ta 'da yaşandı. Bir bankaya giren Şehmus Alptekin (28), gişe görevlisi Gülhan G.'nin boğazına bıçak dayadı. 100 bin TL aldı. Kadını rehin alıp dışarı çıktı. Güven timleri devreye girdi. Ekipler, Alptekin'i üzerine atlayarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Şoka giren Gülhan G. ise güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir müşteri tarafından cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflandı. Şüpheli tutuklandı...

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