Ayvayı yiyin!

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden ayva, bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir vitamin deposu ayvanın faydalarını şöyle sıralıyor:
Kabuğuyla yenilen ayva, lifli yapısı ile bağırsakları güçlendirir. Kolon kanserine karşı korur. Mide ağrısını azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Damar tıkanıklığını engelleyerek kalp krizinden korur.
Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Göz ağrılarını dindirir. Ayva suyu ya da ayva çayı, öksürüğe iyi gelir.
Kabuğuyla yenilen ayva, lifli yapısı ile bağırsakları güçlendirir. Kolon kanserine karşı korur. Mide ağrısını azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler. Damar tıkanıklığını engelleyerek kalp krizinden korur.
Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Göz ağrılarını dindirir. Ayva suyu ya da ayva çayı, öksürüğe iyi gelir.
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