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'da kan donduran olay! 5’e tek vahşet...

3 kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte genç kızı ormana götürüp işkence yaptı. O dehşet anlarını da dan yayınladı.

5’e tek vahşet!
Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. 3 genç kız, bir kızla tartıştı. Yanlarına 2 erkek arkadaşını da aldı. Tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürdü. 5 kişi, burada yalnız başına kalan kıza işkence etti. Bununla da yetinmeyen grup, zavallı kızdan para isteyip gasp etmeye çalıştı. Korkunç anlar dakikalarca sürdü. Skandal görüntüler ise grubun, darp anlarını ya yüklemesiyle ortaya çıktı. Ailesine zarar vermekle tehdit edilen kız, korktuğu için şikayetçi olmadı.

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