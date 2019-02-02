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Uzmanlardan kritik uyarı! n!

si, artık gençleri de tehdit ediyor. Uzmanlar, nin bu hastalığa neden olduğunu söylüyor. Herkesi uyarıyor: n!

Eklemlerden ses gelmesi merdiven çıkarken bacaklarda oluşan ağrı ve eklemlerde şişme... Tüm bunlar Osteoartrit, yani eklem kireçlenmesinin belirtilerini oluşturuyor. Günün ilerleyen saatlerinde ve hareket sırasında oluşan ağrı, hastalık ilerledikçe hayatı kabusa çeviriyor. Hastayı her gün ağrı kesici almaya zorlayan bu hastalık, artık genç yaşlarda bile görülebiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu, yaşam kalitesini düşüren eklem kireçlenmesinin nedenleri hakkında şu bilgileri veriyor...

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