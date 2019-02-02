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Tansiyonu düşüren kekik, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor

Tansiyonu düşüren kekik, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile artırıyor

Mutluluğu kekikle
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından kekik, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon ini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları iyileştirir.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.

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