Tansiyonu düşüren kekik, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor

Sofraların vazgeçilmez baharatlarından kekik, aşk hayatına mutluluk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları iyileştirir.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kolon kanserini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Enfeksiyonları iyileştirir.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
Solunum yollarını açar.
Kemikleri güçlendirir.
Rahatlatır. Stresi bitirir.
Gözleri korur.
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