Korkunç olay, dün İzmir Gaziemir'de meydana geldi. Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), okul bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen can verdi.
- Yaşam
- 02.02.2019
- Gazete
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