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Taciz infazı

Lisede hizmetli olarak çalışan Şengül G, kendisini taciz eden eniştesi Erdal Demirsoy’u okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdü




Korkunç olay, dün İzmir Gaziemir'de meydana geldi. Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi'nde 7 yıldır hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), okul bahçesinde eniştesi Erdal Demirsoy'u (55) pompalı tüfekle vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Demirsoy, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen can verdi.

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