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'de dehşet!

Kocaman dehşet

Eskişehir'de 7 yıldır S.A. ile evli olan Nezaket N.A., kocası tarafından şiddete maruz kaldı. 5 aylık hamile olan genç kadın, son olarak kocasının öldüresiye dövmesi sonucu hastanelik oldu. Karnındaki bebeği ile ölüm kalım savaşı veren talihsiz kadının kolları, bacakları, burun ve vücudunun birçok yerinde kırık ve çatlaklar bulunuyor. Ablaları Rahime Taş ve Yasemin Törü ise S.A.'dan şikayetçi oldu. Kardeşlerinin evlendiği günden itibaren darp edildiğini ve tehdit edildiği bu yüzdende şikayetçi olmadığını söyleyen aile bireyleri yetkililerden yardım istedi. Genç kadının koruma altına alınmasını talep etti.

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