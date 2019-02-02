Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç'ın boşandığı eski eşi Sevgi Saraç'a 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne tazminat ve nafaka davası açan Sevgi Saraç'ın iddiasına göre; çift 34 yıl önce evlendi ve bir çocukları oldu. İzmir'den İstanbul'a taşındılar. Sevgi Saraç büyük bir ilaç fabrikasında çalışıyordu. İlerleyen dönemde çok iyi kazandığını belirten Ender Saraç, eşinin işi bırakmasını istedi. Bir süre sonra da ailesini ihmal etti.





İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nin kararıyla da boşanma gerçekleşti. Tazminat davasında Sevgi Saraç'ın amacının milyoner olmak olduğunu öne süren Ender Saraç'ın avukatı ise "İstanbul 14. Aile Mahkemesi davacı lehine aylık 7 bin 500 lira nafakaya hükmetmiş ve taraflar boşanmıştır. Davacı Boğaz'da lüks daireler kiralayan bir emlak komisyoncusudur. Müvekkilimin milyonlarca liralık mal varlığı yoktur. Ayrıca aylık 7 bin 500 lira yoksulluk ve 5 bin lira tedbir nafakası ödemektedir" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme, davacı Sevgi Saraç'ın talebini kabul etti, Ender Saraç'ın 500 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.

Sevgi Saraç, yıllar sonra açtığı davayı kazanarak eşinden tazminat almayı hak etti.

ALİ OKTAY