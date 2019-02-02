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Dr. Takvim'e yazdı: Yumurta kalp kırar

ları, hayatı tehdit ediyor. Korunmanın yolu ise doğru besinlerden geçiyor. Dr. , yumurta ve kırmızı etten uzak durulmasını, bunun yerine kahve ve bol su içilmesini öneriyor

Tüm hastalıkların kaynağı, yediğimiz besinlerde saklıydı. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, sadece sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek kanserden Parkinson'a kadar pek çok hastalığın önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastalıklarından korunmanın ipuçlarını TAKVİM okuyucuları ile paylaştı... Kalp hastalıkları tüm dünyada yaşamı tehdit ediyor. En çok ölüm, kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişiyor. Kalp dendiğinde akla yıllarca göğüs ağrısı ve nefes darlığından şikayet eden sevdiklerimiz geliyor.

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