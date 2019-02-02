Tüm hastalıkların kaynağı, yediğimiz besinlerde saklıydı. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, sadece sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek kanserden Parkinson'a kadar pek çok hastalığın önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastalıklarından korunmanın ipuçlarını TAKVİM okuyucuları ile paylaştı... Kalp hastalıkları tüm dünyada yaşamı tehdit ediyor. En çok ölüm, kalp hastalıklarına bağlı olarak gelişiyor. Kalp dendiğinde akla yıllarca göğüs ağrısı ve nefes darlığından şikayet eden sevdiklerimiz geliyor.