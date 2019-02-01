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hastalığından korunmak için süt yerine kahve için! İşte Parkinson'dan korunmanın yolları...

Hayatı tehdit eden , ellerde titreme ve yürüme bozukluğu ile belirti veriyor. Dr. , bu hastalıktan korunmak için süt yerine kahve içilmesini öneriyor.



Tüm hastalıkların kaynağı, tükettiğimiz besinlerde gizli. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger da, yaptığı araştırmalar ile beslenme ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Bitkisel beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini söyleyen Dr. Greger, şu bilgileri verdi:

Alzheimer'dan sonra en çok görülen nörolojik hastalık Parkinson'dur. Yaşamı tehdit eden bu hastalık; hızı, kaliteyi ve hareket rahatlığını kısıtlayan bir bozukluktur. Belirtileri arasında el titremesi, kol-bacak sertliği, denge bozukluğu ve yürüme güçlüğü bulunur. Aynı zamanda ruh hali, düşünme ve uykuyu da etkileyebilir. Parkinson, tedavisi olan iyileştirilebilir bir hastalık değildir.

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