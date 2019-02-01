



Tüm hastalıkların kaynağı, tükettiğimiz besinlerde gizli. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger da, yaptığı araştırmalar ile beslenme ve hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Bitkisel beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini söyleyen Dr. Greger, şu bilgileri verdi:



Alzheimer'dan sonra en çok görülen nörolojik hastalık Parkinson'dur. Yaşamı tehdit eden bu hastalık; hızı, kaliteyi ve hareket rahatlığını kısıtlayan bir bozukluktur. Belirtileri arasında el titremesi, kol-bacak sertliği, denge bozukluğu ve yürüme güçlüğü bulunur. Aynı zamanda ruh hali, düşünme ve uykuyu da etkileyebilir. Parkinson, tedavisi olan iyileştirilebilir bir hastalık değildir.