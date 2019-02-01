Hızır acil

Kalp krizi geçiren yaşlı adama müdahale eden kadın, onu hayata döndürmeyi başardı. Olay dün İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde olan gıda mühendisi Gülşah Tunca Eren, yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden Eren, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak Ağıl'ın hayatını kurtardı. Sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.
Kahraman şunları söyledi: "Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü." Bir görgü tanığı ise "Yerde yatıyordu. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Bir hanımefendi geldi yardım etti. Maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" dedi.
Kahraman şunları söyledi: "Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü." Bir görgü tanığı ise "Yerde yatıyordu. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Bir hanımefendi geldi yardım etti. Maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" dedi.
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