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’da, gıda mühendisi kadın, kaldırımda kalp krizi geçiren yaşlı adamın hayatını kurtardı. Aracına binip uzaklaştı.

Hızır acil
Kalp krizi geçiren yaşlı adama müdahale eden kadın, onu hayata döndürmeyi başardı. Olay dün Sultangazi'de yaşandı. Eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde olan gıda mühendisi Gülşah Tunca Eren, yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden Eren, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak Ağıl'ın hayatını kurtardı. Sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, yaşlı adamı hastaneye kaldırdı.



Kahraman şunları söyledi: "Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü." Bir görgü tanığı ise "Yerde yatıyordu. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Bir hanımefendi geldi yardım etti. Maalesef bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" dedi.

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