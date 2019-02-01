Günlükteki tacizci

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Ecem Balcı'nın davasına devam edildi. Duruşmaya, Ecem'i tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıklar K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K, İ.D. ve avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak ifadesi alınan sanık Süleyman Kara, "Esra'yı baskı altına almam söz konusu değil. Gözaltında ayrıca yatalak anneme ağır sözler söylendi" dedi. Kara'nın ifadesinin ardından avukatlar Ecem'e ait olan günlüğü okudu.
Günlükte Ecem, "Selam. Korkunç şeyler atlatıp geldim. Hangisinden başlamam gerekiyor bilmiyorum. Eniştem tarafından tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Çok korktum. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye yazdı. Ecem'in eniştesi Enver Yıldız ise akrabalarıyla o anda salondan çıktı ve "Katili bulun" şovunu yaptı. Duruşma 30 Nisan'a ertelendi.
MEVLÜT YÜKSEL
Günlükte Ecem, "Selam. Korkunç şeyler atlatıp geldim. Hangisinden başlamam gerekiyor bilmiyorum. Eniştem tarafından tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Çok korktum. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye yazdı. Ecem'in eniştesi Enver Yıldız ise akrabalarıyla o anda salondan çıktı ve "Katili bulun" şovunu yaptı. Duruşma 30 Nisan'a ertelendi.
MEVLÜT YÜKSEL
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