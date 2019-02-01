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üstünün dikkatine! İşte hastalıklara karşı ilaç gibi besinler...

Yaş ilerledikçe hastalıklar ortaya çıkıyor. Kalp krizi, memeprostat i, kolesterol ve Alzheimer gibi rahatsızlıklar üstünü vuruyor. İlaç gibi besinler ise şöyle sıralıyor...

Elli yaşından sonra hayatımıza giren hastalıklar saymakla bitmiyor. Kalp krizi, inme (felç), vertigo (baş dönmesi), zatürre, meme kanseri, kemik erimesi, kolesterol ve Alzheimer bu rahatsızlıkların başında geliyor. Uzmanlar 50 yaş ve üzerindeki insanların düzenli spor yapmalarını, sigara ve alkolden de uzak durmalarını söylüyor.

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