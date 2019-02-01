Elli yaşından sonra hayatımıza giren hastalıklar saymakla bitmiyor. Kalp krizi, inme (felç), vertigo (baş dönmesi), zatürre, meme kanseri, kemik erimesi, kolesterol ve Alzheimer bu rahatsızlıkların başında geliyor. Uzmanlar 50 yaş ve üzerindeki insanların düzenli spor yapmalarını, sigara ve alkolden de uzak durmalarını söylüyor.
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