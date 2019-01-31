Vücuda giren mikroplar enfeksiyonların ana sebebi! Pancar-brokoli mikropların çaresi

Beslenme Uzmanıhastalıkların kaynağını araştırdı. Buna göre sadeceağırlıklı beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastası babaannesini iyileştiren doktordan ilham alan Dr. Greger, vücuda giren mikropların neden olduğu enfeksiyonlardan korunmanın sırrınıokuyucuları için anlattı...