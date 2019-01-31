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Vücuda giren mikroplar enfeksiyonların ana sebebi! Pancar-brokoli mikropların çaresi

Vücuda giren mikroplar, enfeksiyonların ana sebebini oluşturuyor. Dr. , sarımsak, kırmızı soğan ve elma yiyerek bağışıklığın güçleneceğini söylüyor.



Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıkların kaynağını araştırdı. Buna göre sadece sebze, meyve, baklagil ve tahıl ağırlıklı beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastası babaannesini iyileştiren doktordan ilham alan Dr. Greger, vücuda giren mikropların neden olduğu enfeksiyonlardan korunmanın sırrını TAKVİM okuyucuları için anlattı...

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