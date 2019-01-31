Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıkların kaynağını araştırdı. Buna göre sadece sebze, meyve, baklagil ve tahıl ağırlıklı beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastası babaannesini iyileştiren doktordan ilham alan Dr. Greger, vücuda giren mikropların neden olduğu enfeksiyonlardan korunmanın sırrını TAKVİM okuyucuları için anlattı...
- Yaşam
- 31.01.2019
- Gazete
Vücuda giren mikroplar enfeksiyonların ana sebebi! Pancar-brokoli mikropların çaresi
Vücuda giren mikroplar, enfeksiyonların ana sebebini oluşturuyor. Dr. Michael Greger, sarımsak, kırmızı soğan ve elma yiyerek bağışıklığın güçleneceğini söylüyor.
Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıkların kaynağını araştırdı. Buna göre sadece sebze, meyve, baklagil ve tahıl ağırlıklı beslenerek tüm hastalıkların önlenebileceğini açıkladı. Kalp hastası babaannesini iyileştiren doktordan ilham alan Dr. Greger, vücuda giren mikropların neden olduğu enfeksiyonlardan korunmanın sırrını TAKVİM okuyucuları için anlattı...
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