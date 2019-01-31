Bugünkü
Takvim

Semizotu tansiyonun sonu

Semizotu tansiyonun sonu
Yüksek tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, tansiyonu dengeleyen besinleri sıralıyor:

Lahana: Semizotu, lahana, şalgam, nane ve ıspanak, tansiyonu dengeler.
Pancar: Suyu kan basıncının düşmesine yardımcı olur.
Muz: Tansiyonu dengeler.
Kereviz: Kas dokusunu rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Domates: Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır.
Patates: Tansiyonu düşürür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSemizotu tansiyonun sonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri