Semizotu tansiyonun sonu

Yüksek tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, tansiyonu dengeleyen besinleri sıralıyor:
Lahana: Semizotu, lahana, şalgam, nane ve ıspanak, tansiyonu dengeler.
Pancar: Suyu kan basıncının düşmesine yardımcı olur.
Muz: Tansiyonu dengeler.
Kereviz: Kas dokusunu rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Domates: Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır.
Patates: Tansiyonu düşürür.
Lahana: Semizotu, lahana, şalgam, nane ve ıspanak, tansiyonu dengeler.
Pancar: Suyu kan basıncının düşmesine yardımcı olur.
Muz: Tansiyonu dengeler.
Kereviz: Kas dokusunu rahatlatır. Tansiyonu düşürür.
Domates: Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır.
Patates: Tansiyonu düşürür.
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