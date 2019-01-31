Semizotu tansiyonun sonu

tansiyon, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisibu hastalıkta, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar,besinleri sıralıyor:Lahana: Semizotu, lahana, şalgam, nane ve ıspanak, tansiyonu dengeler.Pancar: Suyu kan basıncının düşmesine yardımcı olur.Muz: Tansiyonu dengeler.Kereviz: Kas dokusunu rahatlatır. Tansiyonu düşürür.Domates: Tansiyonu dengelemeye yardımcıdır.Patates: Tansiyonu düşürür.