Sahibiyle okantada yemek yiyen keçiye köpek saldırdı. Fıkra gibi olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı. Vatandaşlar, köpeğe vurmaya başladı. Keçi, kaçarken saldırgan hayvan peşini bırakmadı.
İkili, bir dükkana daldı. Ortalık bir anda karıştı. İşyeri çalışanları ise neye uğradıklarını şaşırdı. Kuyruğu parçalanan keçi, hemen veterinere götürüldü. Sahibi Ali Sever, "Keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı, ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim iki üç saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. 'Prenses'le 24 saat beraberim sabah kahvaltıya ve işe beraber gideriz" diye konuştu.
İkili, bir dükkana daldı. Ortalık bir anda karıştı. İşyeri çalışanları ise neye uğradıklarını şaşırdı. Kuyruğu parçalanan keçi, hemen veterinere götürüldü. Sahibi Ali Sever, "Keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı, ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim iki üç saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. 'Prenses'le 24 saat beraberim sabah kahvaltıya ve işe beraber gideriz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.