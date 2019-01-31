Diyabeti çitle

şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkanmodern çağın en sık görülen rahatsızlıklarının başında geliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler bu hastalığın görülmesinde etkin rol oynuyor. Şu besinleretkin rol oynuyor:Diyabet hastalarının ilacıdır. Düzenli tüketilmesi gerekir.dengeler.: Şekerin yükselmesini engeller.her gün tüketimi kan şekerini dengeler.: İnsülin üretimini artırır.