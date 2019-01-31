Diyabeti çitle

Kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan diyabet, modern çağın en sık görülen rahatsızlıklarının başında geliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler bu hastalığın görülmesinde etkin rol oynuyor. Şu besinler kan şekerinin dengelenmesinde etkin rol oynuyor:
Brokoli: Diyabet hastalarının ilacıdır. Düzenli tüketilmesi gerekir.
Avokado: Kan şekerini dengeler.
Çekirdek: Şekerin yükselmesini engeller.
Çay: Yeşil ya da siyah çayın her gün tüketimi kan şekerini dengeler.
Kuşkonmaz: İnsülin üretimini artırır. Diyabet hastalarının ilacıdır.
Brokoli: Diyabet hastalarının ilacıdır. Düzenli tüketilmesi gerekir.
Avokado: Kan şekerini dengeler.
Çekirdek: Şekerin yükselmesini engeller.
Çay: Yeşil ya da siyah çayın her gün tüketimi kan şekerini dengeler.
Kuşkonmaz: İnsülin üretimini artırır. Diyabet hastalarının ilacıdır.
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