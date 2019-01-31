Bugünkü
Takvim

Dil'ah'

’da , yolun karşısına geçmek istedi. Minibüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti...

Dil'ah'
Minibüs çarpan genç kız, yaşamını yitirdi. Korkunç kaza dün 'da meydana geldi. Ö.K.'nın kullandığı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa (21), yolun karşısına geçmek istedi. E.H. yönetimindeki minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen genç kızın üzerinden, M.E.G.'nin otomobili geçti. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, talihsiz genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakoluna götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriDil'ah'
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri