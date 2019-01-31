Minibüs çarpan genç kız, yaşamını yitirdi. Korkunç kaza dün Aydın'da meydana geldi. Ö.K.'nın kullandığı otomobilden yol kenarında inen Dilay Ketboğa (21), yolun karşısına geçmek istedi. E.H. yönetimindeki minibüs, Ketboğa'ya çarptı. Savrulup yola düşen genç kızın üzerinden, M.E.G.'nin otomobili geçti. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, talihsiz genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler Ö.K., E.H. ve M.E.G., jandarma karakoluna götürüldü.
- Yaşam
- 31.01.2019
- Gazete
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