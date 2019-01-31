Barbara’nın sırrı

Victoria's Secret mankenlerinden 25 yaşındaki Barbara Palvin, güzelliği ile büyüledi. Genç modelin duru güzelliğinin sırrını herkes merak etti. Palvin'in günde iki defa yüzünü soğuk suyla yıkayıp nemlendirdiği öğrenildi. Uyumadan önce mutlaka süt içtiği, bu sayede yüzündeki gözenekleri sıkılaştırdığı belirtildi.