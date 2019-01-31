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'da filmlere konu olacak olay! Şehir ayağa kaldırdılar...

İşadamı M.Ç., kendisini 3 milyon lira dolandıran eski çalışanı ve eşini sokak ortasında kaçırdı. Çok geçmeden polis tarafından yakalandı.

Bak şu işe!

Adana, dün filmlere konu olacak bir olaya tanıklık etti. Olayın yaşandığı yer, Seyhan İlçesi'ne bağlı Sümer Mahallesi'ydi. 'da tekstil ve inşaat işi yapan M.Ç., bir süre yanında çalışan Çetin K.'nin iddiaya göre kendisini 3 milyon lira dolandırdığını fark etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eski çalışanını şikayet etti. Yapılan incelemede, Çetin K.'ya ait hiçbir şüphe bulunmadığına hükmedildi. Olayı sindiremeyen M.Ç., eski çalışanının 'da olduğunu öğrendi.



Sekiz arkadaşıyla birlikte, Adana'ya gidip Çetin K. ve eşi Serap K.'yi zorla minibüse bindirdi. İhbar üzerine polis alarma geçti. Kentin pek çok noktasında tedbir alan ekipler, aracı durdurup Çetin ve Serap çiftini kurtarırken, M.Ç. ve arkadaşları etkisiz hale getirildi. İş adamı M.Ç., "Bu kişiler benim 3 milyon liramı dolandırdı" dedi. Şüpheliler, emniyete gönderildi.




Çetin K., "Şüpheliler beni vuracaktı" dedi.

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