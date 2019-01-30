Filmin sonu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızı R.A.Y.'ye (5) işkence yaparak, çektiği videoları ayrı yaşadığı çocuğunun babası M.K.Y'ye 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' notuyla gönderen B.B. hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren B.B., videolarda çocuğuna işkence yapıldığı izlenimi verdiğini savunurken, "O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim" dedi. M.K.Y. ile aralarında anlaşma yaptıklarını ve her ay kendisine 1500 lira ödemeyi kabul ettiğini belirten sanık, "Bir süre sonra M.K.Y. para ödemeyi kesti. Çocuğuyla ilgilenmedi. Çok zor günler geçirdim. 6 senedir beni hiç duymadı. Kendimi ona küfrederek, duyurmaya çalıştım" diye kendini savundu.
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.