Bugünkü
Takvim

Filmin sonu!

Kızına yapıp, ‘Bu daha fragman’ diyerek kocasına gönderen kadına 10 yıl hapis istendi.

Filmin sonu!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızı R.A.Y.'ye (5) yaparak, çektiği videoları ayrı yaşadığı çocuğunun babası M.K.Y'ye 'Bu daha fragman, yakında filmin sonunda cenazesini alırsın' notuyla gönderen B.B. hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren B.B., videolarda çocuğuna işkence yapıldığı izlenimi verdiğini savunurken, "O dönemde psikolojim çok bozuktu. Bana ve R.'ye yaşattıklarının aynısını ona yaşatmak istedim" dedi. M.K.Y. ile aralarında anlaşma yaptıklarını ve her ay kendisine 1500 lira ödemeyi kabul ettiğini belirten sanık, "Bir süre sonra M.K.Y. para ödemeyi kesti. Çocuğuyla ilgilenmedi. Çok zor günler geçirdim. 6 senedir beni hiç duymadı. Kendimi ona küfrederek, duyurmaya çalıştım" diye kendini savundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFilmin sonu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri