

Yürekleri yakan olay geçtiğimiz haftalarda Bursa Mudanya'da yaşandı. Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu'nda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi Murat Efe Narin (10) teneffüste futbol oynarken başını kale direğine çarptı. Daha sonra derse giren çocuk, kulağında ve başında şiddetli ağrı hissetti. Öğretmeninden eve gitmek için izin istedi. Ancak öğretmeni, yerine oturmasını söyledi. Okul çıkışı evine giden Murat, yemek yiyip, bilgisayarda oyun oynadı. Sonra da uykuya daldı. Sabah saatlerinde ise çığlık atarak uyandı. Annesinin kucağında can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Efe'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Talihsiz çocuk otopsinin ardından İstanbul'da toprağa verildi.







'İNSAN OLAMAMIŞLAR'

Yaşadığı kabus dolu dakikaları anlatan anne Pervin Narin, "Gözlerimin önünde son nefesini verdi. "Başımı vurdum, kulağım ağrıyor öğretmenim" diyerek izin istemiş. Buz bulamadıkları için oğluma hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Müdahalede bulunmadınız, bari ambulans çağırın, muayene ettirin. Eğitimci olmuşlar ama hiçbir şekilde insan olamamışlar" diye konuştu.