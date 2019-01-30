Bir duayenin biyografisi

siyasetinin yaşayan en önemli tanıklarından, duayen gazetecihayat öyküsünü, meslek anılarını, sanat ve siyaset dünyasında kurduğu dostlukları, bir başka gazeteciyle, Göksan Göktaş'la paylaştı. Meslek hayatındaki deneyimlerini okuyucularına aktaran Mehmet Barlas'ın kitabında çocukluk dönemine ait aile fotoğrafları da yer aldı.