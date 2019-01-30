Bir duayenin biyografisi

Türk siyasetinin yaşayan en önemli tanıklarından, duayen gazeteci Mehmet Barlas, Dün Dündür'de hayat öyküsünü, meslek anılarını, sanat ve siyaset dünyasında kurduğu dostlukları, bir başka gazeteciyle, Göksan Göktaş'la paylaştı. Meslek hayatındaki deneyimlerini okuyucularına aktaran Mehmet Barlas'ın kitabında çocukluk dönemine ait aile fotoğrafları da yer aldı.
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
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