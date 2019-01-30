Babalık yerlerde! Alkollü baba, beş yaşındaki oğluyla yola çıktı. Kırmızı ışıkta beklerken de direksiyonda sızdı. Polis ve sağlık ekipleri sarhoş adamı uyandıramadı

Antalya'da 'Bu kadarı da pes' dedirten bir olay yaşandı. Alkollü R.C.N. isimli vatandaş, beş yaşındaki oğlu R.C.H'yi yanına alıp, aracıyla yola çıktı. Manavgat çevreyoluna geldiğinde ise zigzaglar çizmeye başladı. Işıklarda da frene bastı. Yeşilin yanmasını beklerken direksiyon başında sızıp kaldı. Etraftaki sürücüler ise hemen kontak kapattı. Sarhoş R.C.N'nin camına tıklattı. Araç içinde arka koltukta beş yaşlarında bir de çocuk olduğunu gören sürücüler, direksiyon başında sızıp kalan R.C.N.'yi uyandırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis ve ambulans çağrıldı. Olay yerine giden polis, ön koltukta boş alkol şişelerine rastladı. Ambulansla hastaneye kaldırılılan sarhoş baba, 3,64 promil alkollü çıktı.