'Hav'alı tazminat

Köpekleri vahşice öldürülen anne oğul, 15 bin liralık tazminat davası açtı. Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Fatma A., Shih tzu cinsi erkek köpeği Minik'i dolaştırmaya çıkardı. Bu sırada aynı mahallede oturan Funda B.'nin Golden Rietriver cinsi köpeğini gezdiren apartman görevlisi Erdoğan T. ile karşılaştı. Tasması olmayan Golden cinsi köpek, Minik'e saldırdı. Ağır yaralanan talihsiz hayvan kurtarılamadı. Fatma A. ile oğlu Can A., olaydan bir ay sınra mahkemenin kapısını çaldı. Funda B. ile köpeği gezdiren Erdoğan T. hakkında "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçundan ceza davası açıldı. Asliye hukuk mahkemesine de başvuran anne oğul, ikili hakkında 500 TL'si maddi 15 bin TL'si de manevi istediklerini vurguladı.
Minik, Golden cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü.
OSMAN ASİLTÜRK
Minik, Golden cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü.
OSMAN ASİLTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.