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'Hav'alı tazminat

A.’nın köpeği , cinsi başka bir köpeğin saldırına uğrayıp hayatını kaybetti. Genç kadın, katil köpeğin sahibinden 15 bin lira tazminat istedi...

'Hav'alı tazminat
Köpekleri vahşice öldürülen anne oğul, 15 bin liralık tazminat davası açtı. Korkunç olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Bakırköy'de yaşandı. A., Shih tzu cinsi erkek köpeği Minik'i dolaştırmaya çıkardı. Bu sırada aynı mahallede oturan B.'nin Rietriver cinsi köpeğini gezdiren apartman görevlisi Erdoğan T. ile karşılaştı. Tasması olmayan Golden cinsi köpek, 'e saldırdı. Ağır yaralanan talihsiz hayvan kurtarılamadı. Fatma A. ile oğlu Can A., olaydan bir ay sınra mahkemenin kapısını çaldı. Funda B. ile köpeği gezdiren Erdoğan T. hakkında "Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçundan ceza davası açıldı. Asliye hukuk mahkemesine de başvuran anne oğul, ikili hakkında 500 TL'si maddi 15 bin TL'si de manevi istediklerini vurguladı.



Minik, Golden cinsi köpeğin saldırısı sonrası öldü.

OSMAN ASİLTÜRK

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